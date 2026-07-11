На заправках Липецкой области для машин «скорой» и МЧС выделили отдельные часы

Заправлять спецтранспорт будут с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области опубликовали список АЗС для приоритетной заправки спецтранспорта в период действия новой схемы продажи бензина по четным и нечетным дням. Напомним, он стартовал сегодня и продлится до 1 августа.

В правительстве региона сообщили, что для машин скорой помощи, МЧС, коммунальных служб и общественного транспорта на ряде заправок «Роснефти» выделены специальные часы: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. В это время спецтранспорт будут обслуживать вне очереди.

В приоритетном порядке спецтранспорт отныне может заправиться на АЗС по следующим адресам:

– г. Грязи, ул. Чапаева 2-я, строение 67а;

– г. Данков, ул. Зайцева, дом 21;

– г. Елец, ул. Задонская, здание 116;

– с. Красное, территория автомобильная дорога Становое-Троекурово-Лебедянь, километр 36-й, здание 1;

– г. Лебедянь, ул. Л. Толстого, дом 72;

– пос. Лев Толстой, ул. Калинина, сооружение 21а;

– г. Липецк, шоссе Воронежское, сооружение 2 корпус 1;

– г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, земельный участок 259;

– г. Липецк, ул. Московская, земельный участок 81;

– г. Липецк, ул. Ковалева, сооружение 124 корпус 1;

– с. Становое, ул. Московская, здание 2;

– с. Тербуны, ул. Октябрьская, дом 1;

– г. Чаплыгин, ул. М. Горького, здание 130.