Жители Липецка сдали на переработку 4 тонны текстиля и 100 килограммов батареек

Следующую акцию по сбору ненужных вещей планируют организовать в августе. Фото администрации города Липецка.

10 июля в парке Победы состоялась экологическая акция, о которой «КП-Липецк» рассказывала читателям накануне. Горожане смогли освободить свои шкафы, комоды и сумки от ненужных вещей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, жители сдали на переработку более 4 тонн текстиля, а также 100 килограммов батареек.

– Все это не отправится на утилизацию, а пойдет на переработку. Старые вещи обретут новую жизнь. А текстиль в отличном состоянии направится прямиком в благотворительный фонд АНО «Территория туризма», – уточнили в мэрии Липецка.

Следующую акцию по сбору ненужных вещей планируют организовать в августе.