В Липецкой области водитель с подложным номером попытался обойти новую схему продажи бензина

Поддельные номера у злоумышленника изъяли, материалы направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Грязинском округе сотрудники Госавтоинспекции выявили факт управления автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками. По информации пресс-службы областного УМВД, 51-летний водитель заменил действующий номер на фальшивый, чтобы обойти новую схему продажи бензина на АЗС и не соблюдать правило «четный – нечетный». Поддельные номера у злоумышленника изъяли. Правоохранители направили материалы в суд.

– Действия гражданина образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.2. КоАП РФ «Управление автотранспортом с заведомо подложными государственными знаками регистрации». За такое нарушение грозит лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года. Штраф или предупреждение для этой части статьи не предусмотрены, – пояснили в ведомстве.

В ходе проверки также выяснилось, что водитель не уплатил административный штраф в установленный срок. Его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток. Нарушителя могут также приговорить к 50 часам обязательных работ.

Напомним, с 11 июля на заправках Липецкой области действует временный порядок отпуска топлива в зависимости от первой цифры госномера. 12 июля губернатор Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином остается напряженной. В условиях дефицита поставок за сутки спрос на бензин почти в два раза превысил обычную суточную норму.