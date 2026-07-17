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НовостиОбщество17 июля 2026 12:44

Банк Уралсиб расширил сеть банкоматов банков-партнеров

Банк Уралсиб включил «Газпромбанк» (Акционерное общество) в перечень банков-партнёров, в банкоматах которых розничные клиенты могут снимать и вносить наличные по картам Уралсиба на льготных условиях
Источник:kp.ru
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Бесплатно наличные средства в рублях в банкоматах партнерской сети можно снимать по дебетовым и кредитным картам (включая премиальные карты) платежных систем «Мир», VISA, Mastercard – в пределах лимитов операций снятия наличных в банкоматах банков-партнеров, если они установлены тарифами по карточному продукту.

Зачисление денежных средств, внесенных через банкоматы осуществляется бесплатно по картам платежных систем «Мир» и VISA – в пределах лимитов операций на пополнение в банкоматах банков-партнеров, установленных тарифами по карточному продукту. По картам MasterCard зачисление производится с комиссией, при её наличии в тарифах Банка Уралсиб.

В настоящее время общая сеть банкоматов с бесплатным снятием наличных по картам Уралсиба насчитывает 25,6 тысячи устройств. Помимо собственных банкоматов Банка Уралсиб она включает в себя сети банков-партнеров Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Реклама. ПАО "БАНК УРАЛСИБ". ИНН 274062111. 2W5zFGxNHS1