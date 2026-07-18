В ночь на 18 июля над Липецкой областью перехватили БПЛА

В небе над 20 регионами сбили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

БПЛА перехватили над Липецкой областью в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Красный уровень, объявленный в регионе поздним вечером 17 июля в 23:11, сохранялся до половины седьмого утра. По данным ведомства, в течение ночи силы ПВО уничтожили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 20 регионами России.

Уточняется, что атакам с воздуха подверглись территории Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Украинские БПЛА сбили также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о падении беспилотника на жилой дом в областном центре. Детонации не произошло. Жильцов эвакуировали и разместили в ПВР. В квартиры возвращаться пока опасно. Разминировать дрон будут сегодня, 18 июля.