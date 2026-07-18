В Липецке специалисты обезвредили и вывезли обломки украинского беспилотника, упавшего на многоэтажку

Фото из архива КП

Жители липецкой многоэтажки, атакованной беспилотником накануне, смогут вернуть в свои дома уже в ближайшие часы. Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как уточнил глава региона, на данный момент все обломки беспилотника обезврежены и вывезены на полигон для уничтожения. Опасности для жителей нет. После обследования здания специалистами жители смогут вернуться домой.

- Ожидается, что через несколько часов жители смогут вернуться в свои квартиры, - сообщает губернатор.

Также Игорь Артамонов поблагодарил сотрудников оперативных служб за слаженную, профессиональную и самоотверженную работу.

Напомним, БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке днем 17 июля. Детонации не произошло, жители не пострадали.