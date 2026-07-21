Спасатели потушили мощный пожар на улице Передельческой в Липецке

К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Липецким спасателям удалось локализовать мощный пожар на улице Передельческой. Напомним, 21 июля ранним утром произошло возгорание на открытой площадке на территории производственных объектов. В считанные минуты огонь охватил площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. К 9 утра пламя удалось потушить. Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется.

– Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций. После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара, – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В ночь на 21 июля в Липецкой области дважды объявляли ракетную опасность – в 00:30 и в 03:19. Тревожный сигнал в первом случае отменили через 18 минут, во втором – через 24 минуты.