Красный уровень объявили еще для пяти районов Липецкой области

Об угрозе атаки БПЛА жителей оповестили сирены. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

23 июля в 13:05 красный уровень воздушной опасности объявили еще для пяти муниципальных образований Липецкой области. Об угрозе атаки БПЛА население оповестили сирены. Жителям следует укрыться в безопасных местах и оставаться там до отбоя сигнала тревоги.

– Объявлен красный уровень для Краснинского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО, – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее «КП-Липецк» рассказала об угрозе атаки беспилотников, нависшей над Ельцом, а также Елецким, Долгоруковским, Становлянским и Измалковским округами. Красный уровень там объявили 23 июля в 12:37. Воздушная опасность пока сохраняется.