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НовостиПолитика23 июля 2026 10:26

Красный уровень объявили еще для пяти районов Липецкой области

Жителям следует укрыться в безопасных местах
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Об угрозе атаки БПЛА жителей оповестили сирены.

Об угрозе атаки БПЛА жителей оповестили сирены.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

23 июля в 13:05 красный уровень воздушной опасности объявили еще для пяти муниципальных образований Липецкой области. Об угрозе атаки БПЛА население оповестили сирены. Жителям следует укрыться в безопасных местах и оставаться там до отбоя сигнала тревоги.

– Объявлен красный уровень для Краснинского МО, Данковского МО, Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО, – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее «КП-Липецк» рассказала об угрозе атаки беспилотников, нависшей над Ельцом, а также Елецким, Долгоруковским, Становлянским и Измалковским округами. Красный уровень там объявили 23 июля в 12:37. Воздушная опасность пока сохраняется.