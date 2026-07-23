Более часа продержался красный уровень в Ельце и девяти районах Липецкой области

Угрозу атаки беспилотников отменили в 14:11. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Угроза атаки беспилотников продержалась в Ельце и девяти районах Липецкой области более часа. Красный уровень отменили в 14:11. Желтый уровень воздушной опасности в регионе пока сохраняется. О нем стало известно в половине первого дня 23 июля.

Напомним, красный уровень сначала объявили для Ельца, Елецкого, Становлянского, Долгоруковского и Измалковского округов. Через полчаса угроза атаки БПЛА возникла в Краснинском, Данковском, Лебедянском и Чаплыгинском округах, а также в Лев-Толстовском районе.