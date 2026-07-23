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НовостиПолитика23 июля 2026 12:41

Более часа продержался красный уровень в Ельце и девяти районах Липецкой области

Желтый уровень воздушной опасности в регионе пока сохраняется
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Угрозу атаки беспилотников отменили в 14:11.

Угрозу атаки беспилотников отменили в 14:11.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Угроза атаки беспилотников продержалась в Ельце и девяти районах Липецкой области более часа. Красный уровень отменили в 14:11. Желтый уровень воздушной опасности в регионе пока сохраняется. О нем стало известно в половине первого дня 23 июля.

Напомним, красный уровень сначала объявили для Ельца, Елецкого, Становлянского, Долгоруковского и Измалковского округов. Через полчаса угроза атаки БПЛА возникла в Краснинском, Данковском, Лебедянском и Чаплыгинском округах, а также в Лев-Толстовском районе.