В Липецке, Ельце и девяти муниципальных образованиях региона объявили красный уровень

Жителям необходимо укрыться в безопасных местах. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

23 июля в 15:55 в официальных каналах власти и экстренных служб Липецкой области снова появились тревожные сообщения о красном уровне. Угроза атаки беспилотников нависла теперь над Липецком, Ельцом и девятью муниципальными образованиями региона. Для четырех районов красный уровень объявили второй раз за день. Жителям необходимо укрыться в безопасных местах.

– Объявлен красный уровень для Липецка, Ельца, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО, Воловского МО, Задонского МО, Липецкого МО, Тербунского МО, Хлевенского МО, – говорится в тревожных сообщениях.

Напомним, около двух часов прошло с момента, когда красный уровень отменили. Более часа он действовал для Ельца, Елецкого, Становлянского, Долгоруковского, Измалковского, Краснинского, Данковского, Лебедянского и Чаплыгинского округов, а также Лев-Толстовского района.