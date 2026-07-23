Территорию Липецкой области атакуют беспилотники

Жителям следует по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июля в 16:08 жителей Липецкой области с помощью сирен оповестили об угрозе атаки беспилотников. В официальных каналах власти и экстренных служб появились тревожные сообщения.

– Красный уровень. Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, – говорится в них.

Жителям следует по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или паркинг. Оставаться в безопасном месте следует до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Ранее «КП-Липецк» рассказала о красном уровне для областного центра, Ельца и девяти муниципальных образований региона. Для некоторых районов угроза атаки беспилотников была объявлена второй раз за день. Спустя всего 13 минут стало известно о реальной угрозе с воздуха для всей территории области.