Красный уровень в Липецкой области сохранялся почти полтора часа

Воздушная опасность нависла над Липецкой областью 23 июля в половине первого дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Угроза атаки беспилотников для всей территории Липецкой области сохранялась почти полтора часа. Напомним, ее объявили в 16:08. В 17:21 красный уровень в регионе отменили.

Отметим, что воздушная опасность нависла над областью 23 июля в половине первого дня. В официальных каналах экстренных служб появились сообщения о желтом уровне. Через несколько минут об угрозе атаки БПЛА объявили для Ельца и четырех муниципальных образований региона. Через полчаса о красном уровне предупредили жителей еще пяти районов. Тревожный сигнал отменили в 14:11, но уже через полтора часа сирены снова нарушили мирный ритм жизни – в этот раз в Липецке, Ельце и девяти округах области. Через 13 минут красный уровень объявили для всей территории Липецкой области.