Днем 23 июля над Липецкой областью уничтожили БПЛА

В течение 23 июля в Липецкой области несколько раз объявляли красный уровень. Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 23 июля – в период с 8 утра до 8 вечера – над территорией Липецкой области уничтожили БПЛА. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. По данным ведомства, всего в небе над Россией сбили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Уточняется, что дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в течение 23 июля в Липецкой области несколько раз объявляли красный уровень. Тревогу отменили в 17:21.