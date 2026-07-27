Жеребенок погиб в крупном пожаре на частном подворье в Липецкой области

На место возгорания на улицу Центральную прибыли три пожарных расчета. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В ночь на 27 июля липецким спасателям пришлось тушить крупный пожар на территории частного подворья в селе Мелеховое Чаплыгинского округа. Сгорели дом, баня и хозяйственная постройка. Погиб жеребенок.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, тревожный вызов на пульт дежурного поступил около двух часов ночи. На место возгорания на улицу Центральную прибыли три пожарных расчета. Пламя потушили. Кроме сгоревших деревянных строений, повреждена кровля гаража по всей площади. Эксперты определяют источник возгорания.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о пострадавшем в пожаре 61-летнем мужчине. Возгорание произошло в пятиэтажке на улице Филипченко в областном центре.