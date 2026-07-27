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НовостиОбщество27 июля 2026 10:15

В Липецкой области жителям 8 населенных пунктов пересчитали плату за вывоз ТКО

Общая сумма в квитанциях уменьшилась на 330 тысяч рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
После вмешательства прокуратуры виновных наказали, нарушения закона устранили.

После вмешательства прокуратуры виновных наказали, нарушения закона устранили.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Регионального оператора по обращению с ТКО в Липецкой области заставили пересчитать плату за коммунальную услугу по 662 лицевым счетам. Сумма в квитанциях за вывоз отходов в общем итоге уменьшилась на 330 тысяч рублей. Права жителей Становлянского округа отстояла прокуратура.

– В ходе проверки в Становлянском округе выяснилось, что региональным оператором ООО «ТЭКО-Сервис» не обеспечивался своевременный сбор отходов потребления с контейнерных площадок 8 населенных пунктов округа, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор внес генеральному директору компании представление и возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении. После вмешательства прокуратуры виновных наказали, нарушения закона устранили.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о мусорном коллапсе в Ельце. После проверки оказалось, что сбои в графике вывоза отходов связаны с вышедшей из строя техникой.