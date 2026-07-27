Под Липецком в ДТП погиб 41-летний мужчина и пострадали трое маленьких детей

38-летнего водителя, двух четырехлетних девочек и двухлетнего мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

Жизнь 41-летнего мужчины унесла дорожная авария под Липецком. Смертельное ДТП произошло 26 июля в половине восьмого вечера на автодороге Стебаево – Задонск – Долгоруково.

По данным пресс-службы областного УМВД, столкнулись две «Лады Гранты». Одной из них управлял 38-летний автомобилист, за рулем второй был мужчина в возрасте 41 года. К сожалению, в результате аварии он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель второй легковушки и три его маленьких пассажира – две четырехлетние девочки и двухлетний мальчик – доставлены в больницу с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о смертельном ДТП в Хлевенском округе. В результате столкновения трех автомобилей погибла молодая женщина, пострадали мужчина и младенец.