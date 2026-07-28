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НовостиПолитика28 июля 2026 6:25

Утром 28 июля в Липецкой области объявили красный уровень воздушной опасности

ВСУ вновь атакуют регион с помощью БПЛА
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам.

При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июля в 09:20 в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. О красном уровне жителей каждого района известили сирены. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Экстренные службы работают в режиме максимальной готовности.

– Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, – говорится в сообщении.

Жителям следует помнить о действующем в регионе запрете на фото- и видеосъемку работы систем ПВО. При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам. О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о ночной атаке беспилотников на наш регион. В Минобороны сообщили о сбитых БПЛА самолетного типа.