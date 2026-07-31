Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 7:00

На АЗС Липецкой области отменили лимиты и схему продажи «четный – нечетный»

Объем отпуска бензина в один бак заправки определяют самостоятельно
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Поставки топлива стали стабильнее, очереди сократились.

Поставки топлива стали стабильнее, очереди сократились.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С сегодняшнего дня на заправках Липецкой области схема продажи бензина по четным и нечетным дням больше не действует. О ее отмене стало известно несколько дней назад из сообщения губернатора региона. По словам Игоря Артамонова, ситуация на АЗС заметно улучшилась – поставки топлива стали стабильнее, очереди сократились. Достичь такого результата помогли принятые меры, в том числе введенный с 11 июля временный порядок отпуска бензина в зависимости от первой цифры госномера автомобиля.

– Принятые меры помогли пройти наиболее напряженный период. Со стороны правительства области дополнительных ограничений для автомобилистов больше не устанавливаем, – отметил глава Липецкой области.

Схему «четный – нечетный» отменили, продавать бензин пообещали без ограничений. При этом в облправительстве подчеркнули, что его наличие зависит от топливной компании. Объем продажи бензина в один бак заправки теперь определяют самостоятельно – исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки.