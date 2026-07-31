20 лет дали липчанину за организацию убийства двух москвичей ради их квартир

Сергея Кима лишили свободы, а также оштрафовали на полтора миллиона рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор по уголовному делу об организации убийства двух жителей Москвы ради их квартир. Напомним, ранее коллегия присяжных заседателей признала 51-летнего мужчину виновным в преступлениях и не заслуживающим снисхождения.

Липчанин разработал преступную схему и подыскал подельников-исполнителей, в том числе среди правоохранителей. Жертвами злоумышленников стали жители столицы, ведущие асоциальный образ жизни и не имеющие родственников, которые могли бы выступить наследниками в случае их смерти. Сотрудники органов внутренних дел изымали у них паспорта для дальнейшего оформления фиктивной сделки купли-продажи с участием подставных лиц. Собственников недвижимости вывозили в Липецкую область, где лишали жизни.

– Сергею Киму по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере полтора миллиона рублей и с ограничением свободы на срок 2 года, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.