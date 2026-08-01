Более 100 руководителей в Липецкой области направили свои выплаты на поддержку именных дивизионов

Первую группу уже комплектуют для отправки на обучение и боевое слаживание. Скриншот видео: канал в MAX губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

В Липецкой области еще более 100 представителей областной и муниципальной команды вступили в «БАРС-48» – боевой армейский резерв страны. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, среди них 4 министра, двое глав муниципалитетов, 18 заместителей министров и глав, более 80 государственных и муниципальных служащих, а также сотрудники подведомственных учреждений. Напомним, пару дней назад несколько липецких чиновников вошли в состав мобильных огневых групп в первых рядах.

– Особенно ценно, что руководители, вступившие в резерв, приняли решение направить все положенные им выплаты на гуманитарную поддержку наших именных дивизионов. Сейчас вместе с подразделениями формируем заявки и определяем, что необходимо бойцам в первую очередь, – написал в своем канале в MAX глава региона.

Игорь Артамонов уточнил, что из резервистов сформируют мобильные огневые группы для защиты территории Липецкой области от воздушных угроз. Первую группу уже комплектуют для отправки на обучение и боевое слаживание.