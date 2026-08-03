Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком на летние покупки

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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком в категориях, актуальных летом, согласно июльскому исследованию Банки.ру.

В исследовании участвовали флагманские карты «Мир» российских розничных банков из Топ-30 по активам (на июнь 2026 г.) – универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, доступные для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.), с условиями на 16.07.2026 года.

На место в итоговой рейтинговой таблице влияла общая сумма баллов с учетом оценок по нескольким ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания и выпуска карты, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка хотя бы в одной из таких категорий как «Кафе и рестораны», «Путешествия и активный отдых», «Кино и развлечения», «Одежда и обувь», «Дом и ремонт».

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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