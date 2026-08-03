На трассе в Липецкой области перевернулся большегруз

60-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Данковском округе на автодороге Данков – Ягодное – Избищи утром 2 августа произошло ДТП с участием большегруза. Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля был 60-летний мужчина. Он не справился с управлением и съехал в кювет.

По данным ведомства, водитель получил серьезные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь в условиях стационара. Мужчину госпитализировали.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о смертельном ДТП, которое произошло ночью 1 августа. На автодороге Хлевное – Липецк столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека.