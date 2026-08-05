Автокредитный портфель Банка Уралсиб вырос на 23%

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Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 7 месяцев 2026 года вырос более чем в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.08.2026 года составил 86,3 млрд рублей. Всего за 7 месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 28,7 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

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