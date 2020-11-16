В Липецке монтируют иллюминацию каскада фонтанов на Петровском спуске

В Липецке готовятся к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали монтировать иллюминацию каскада фонтанов на Петровском спуске. По информации пресс-службы мэрии, конструкцию устанавливают прямо на защитные короба фонтанного комплекса. Монтаж планируют завершить в течение 2 недель. Затем специалисты проведут пусконаладочные работы.

В сквере Ворошилова устанавливают "Арку" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Одновременно с этим стартовал монтаж "Арки-часов" в сквере Ворошилова. Всего на улицах города появится 21 световая композиция. Это знакомые липчанам "Полярные медведи" у Звездного, "Шар желаний" у драмтеатра, "Снеговик-оркестр" и "Карета" у Комсомольского пруда и тд.

Скоро специалисты начнут украшать световыми гирляндами новогодние елки. В парках города начинают появляться пушистые красавицы - в Нижнем парке, парке Победы, "Сказка", "Металлургов", "Быханов сад". Символ праздника установят в некоторых районах города - на Соколе, Матырском, Силикатном, ЛТЗ, Дачном, Сырском Руднике, 15 микрорайоне, в районе дома №4 по улице Хорошавина и Домом музыки на Осипенко.

Скоро у ДС "Звездный" в Липецке появятся белые медведи Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что готовиться к новому году в областном центре начали в октябре. Специалисты проверили "Тающие сосульки" на площади революции и улице Космонавтов, смонтировали иллюминацию фонтанов на улице Ленина.