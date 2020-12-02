Губернатор прошелся по аптекам Липецка и узнал, каких лекарств не хватает

Губернатор проверил аптеки Фото: кадр с видео

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прошелся по аптекам города и проверил, какие есть противовирусные препараты и где чего не хватает. Видео отчет с нежданного рейда глава региона опубликовал на своей странице в instagram.

Игорь Артамонов заходил в аптеки со списком и спрашивал, есть ли антибиотики и противовирусные препараты, которые часто назначают при пневмонии или коронавирусе. По итогу глава региона отчитался, что в муниципальных аптеках «ЛипецкФармация» есть все необходимые препараты.

А вот в частных не всегда могли найти нужное лекарство.

– В частных аптеках ситуация не такая хорошая, – прокомментировал губернатор. – Нет ряда наименований. Впрочем, обещают быстро привезти или находят аналог.

Отметим, что в городе работает бесплатный телефон «горячей линии», по которому можно узнать, где купить нужные лекарства в Липецке или оставить запрос на необходимый препарат если такого нет в наличии.

Кстати, в Липецкой области за месяц, начиная с 5 ноября, больным коронавирусам, которые лечатся дома, выписали около 3800 рецептов на бесплатные лекарства. Общая сумма препаратов более 2 миллиона рублей. На данный момент в муниципальной сети аптек есть около 74 тыс. упаковок антибиотиков и 16 тыс. противовирусных препаратов.