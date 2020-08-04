2020-08-04T11:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 4 августа 2020 года: число заболевших выросло

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 4 августа
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области еще 18 человек заболели коронавирусомВ Липецкой области еще 18 человек заболели коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 4 августа, в Липецкой области коронавирусом заболели еще 18 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ. За последние несколько дней количество зараженных COVID-19 увеличислось. Еще на прошлой неделе выявляли по 12-13 новых случаев. В минувший понедельник - 16. Большинство заболевших, как и ранее, из Липецка.

За время пандемии в регионе зарегистрировано 4 612 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 3 668 человек. Продолжают лечение 904 липчанина. Из них более 600 пациентов остаются дома - под присмотром медиков. Жителей, чья болезнь протекает в более сложной форме, положили в больницы - более 200 человек.

Под подозрением на COVID-19 находится 138 липчан. Спасти не удалось 22 пациентов. 1 августа умерла 79-летняя жительница Долгоруковского района с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

ИСТОЧНИК KP.RU

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