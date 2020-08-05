Известный блогер о Липецке:"Кошмарные новые районы и разбитые дороги"

Известный блогер не хочет возвращаться в Липецк Фото: Юлия КЛЮЕВА

Известный блогер Илья Варламов в соцсетях опубликовал фильм о Липецке. Напомним, он прилетал в областной центр в июле. Тогда его удивили пластиковые фонари в Нижнем парке и дохлая рыба в Комсомольском пруду. Но блогера порадовал "лес" в центре - заросшая часть Нижнего парка, где он бегал. На этом позитивные комментарии закончились.

- Я долго не могу найти центр города, - написал на своей странице Илья Варламов. - Думал, таксист обманул меня и выкинул на окраине. Очень странное впечатление: всё заросло, дорог нет, застройка очень рыхлая. У Липецка нет лица, нет запоминающегося образа.

Блогера очень огорчила площадка у Комсомольского пруда, выполненная из древесно-полимерного композита. Как и дыры в нем. Варламов не понял, почему в городе делают нерегулируемые пешеходные переходы через четыре полосы.

Пластиковые фонари в Нижнем парке ранили Илью в самое сердце. Площадь для шахматистов без навесов, закрытые туалеты - парк блогера не впечатлил. Напомнил он и о видео с матом мэром города Евгении Уваркиной, ставшем вирусным. Намного больше Варламову понравился Быханов сад - детские площадки, павильоны, единый стиль.

Известный блогер сравнил два района - ЛТЗ и "Елецкий". Причем Тракторный Илье Варламову пришелся больше по душе. Невысокие дома, просторные улицы и дворы. Если не считать разрушенных дорог, старых домов и отсутствия благоустройства. Микрорайон "Елецкий" окончательно огорчил гостя. Блогер не понимает, зачем городу высотки.

- Когда я только приехал в Липецк, я был воодушевлен и думал, что найду здесь что-то классное! - подвел итог Илья Варламов. - Но с каждым шагом по этому городу, разочаровывался всё сильнее… Пустыри, заросшие сорняками, разбитые дороги, винегрет из архитектурных стилей, кошмарные новые районы. В Липецк не хочется вернуться. Липецк меня разочаровал.