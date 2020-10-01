Липецкая зоозащитница пожаловалась в ЕСПЧ на штраф за фейк о коронавирусе

Женщина пожаловалась в ЕСПЧ на штраф за фейк о коронавирусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оштрафованная за фейк о коронавирусе жительница Липецка подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Екатерину Бильбао осудили весной этого года, когда зоозащитница организовала в соцсетях сбор денег для липецких врачей.

Видео о нехватке медикаментов и средств защиты в областной инфекционной больнице появились в начале апреля. Хозяйка приюта для животных, ссылаясь на волонтеров, утверждала, что в больнице нет оборудования и лекарств для лечения больных коронавирусом. Активистка объявила сбор денег, утверждая, что больнице нужны тонометры, скотч для костюмов медиков, капли для обработки масок и лекарства.

На сообщение резко отреагировали власти региона и медики, которых откровенно возмутил и удивил сбор средств. Тогда руководство Липецкой областной клинической инфекционной больницы официально заявило, что в больнице все есть. Также людей попросили не собирать деньги и не верить тем, кто не работает в больнице.

В итоге Екатерина Бильбао попала под административную статью о «распространении заведомо недостоверной информации» – часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ. 20 апреля суд оштрафовал женщину на 30 000 рублей.

Теперь липчанка намерена обжаловать это решение в Страсбурге. В конце сентября жалобу на решение липецкого суда направили в ЕСПЧ ее защитники. Как сообщила «КП-Липецк» Екатерина Бильбао, делом занимаются адвокаты из международной группы. Женщина заявила, что намерена идти до конца.

– Для меня очень важно добиться справедливости в этом деле, – прокомментировала зоозащитница. – Благодаря слаженной команде адвокатов, которые меня поддерживают, я думаю правда и справедливость восторжествует.

Отметим, что в тот же период, только за апрель 2020 года, в Липецкой области по «коронавирусным» статьям, включая фейки, нарушение самоизоляции и требований безопасности оштрафовали более 380 человек.