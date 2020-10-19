В ковидных госпиталях Липецкой области увеличили штат врачей: на 1 аппарат КТ приходится до 130 исследований в сутки

Очередь из скорых у госпиталей сократили Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области поднимают качество оказания помощи больным коронавирусом и диагностике COVID-19. Как сообщает администрация региона, за прошедшие выходные штат инфекционных госпиталей увеличили на 22 врача. Ранее уже сообщалось, что с 19 октября в Липецкой области прекращается плановый прием пациентов, а врачи переходят на особый режим работы из-за коронавируса.

На данный момент власти пересмотрели схему приема пациентов в ковидных госпиталях. В итоге очереди из машин скорой, на которые жаловались даже сами медики, сократились, а в некоторых госпиталях и вовсе исчезли.

В ближайшее время должна увеличиться скорость исследования на COVID-19. На сегодняшний в Липецкой области работают 10 аппаратов КТ, на каждом из них проверяют по 120-130 человек в день. Скоро появится еще один томограф.

Еще одно изменение в Ельце – там закрыли роддом, который теперь стал ковидным госпиталем. Там уже есть система централизованного снабжения кислородом, шлюзы и другое оборудование, которое подготовили еще весной. Рожениц из Ельца будут возить в Данковский роддом, который рассчитан на 70 коек. Туда же перевели акушеров, гинекологов и педиатров из елецкого роддома. По заверению властей, логистику отработали – неудобств не будет.

Еще одна мера борьбы – финансовая. В этот понедельник, 19 октября, из резервного фонда губернатора выделят 12 млн. рублей на закупку медикаментов для бесплатного лечения больных коронавирусом.

После введения всего вышеперечисленного скорость работы с больными COVID-19 должна увеличится в 3 раза. При этом администрация области уверяет, что качество медицинской помощи другим, не коронавиурсным, больным не пострадает.