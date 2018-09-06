Бывший нардеп Украины заявил, что липецкий «Roshen» делает торты для США

СЕГОДНЯ 08:39 2018-09-06T08:53:03+03:00

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Украинский политик, бывший народный депутат Андрей Артеменко заявил, что липецкая фабрика «Roshen» продолжает работать и производит торты для США. Об этом Аретменко сообщил в эфире телеканала «NewsOne».

– У американских граждан есть возможность купить «Киевский торт» производства фирмы «Roshen», – говорит политик. – Только одна фишка: made in Russian, made in Lipetsk (сделано в России, сделано в Липецке). Мой родной «Киевский торт», на котором я вырос, который я покупал на фабрике Карла Маркса, можно купить сегодня в США не производства Украины, не производства Киева, а производства Липецкой фабрики Roshen. Вот ответ, почему разрыв договора между Россией и Украиной или его не продление, как объясняет Порошенко.

Далее Артеменко заявил, что США не будут поддерживать нынешнюю власть Украины на выборах.

Отметим, последний скандал с ныне пустующей фабрикой разгорелся весной этого года, когда соучредитель Центра исследования коррупции Дрю Салливан заявил, что Порошенко тайно ведет бизнес в России, якобы, он и дальше владеет липецкой фабрикой «Roshen», но уже в слепом трасте.

Напомним, что липецкая фабрика «Рошен» остановила производство весной прошлого года, тогда же сократили всех рабочих, после завод законсервировали. Производственные площадки пытаются продать уже несколько лет, от продажи планируют выручить минимум $200 млн. Так в феврале этого года генеральный директор Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что лучше пусть липецкая фабрика сгниет, чем уйдет за гроши.