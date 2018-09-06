2018-09-06T08:53:03+03:00
Общество

Бывший нардеп Украины заявил, что липецкий «Roshen» делает торты для США

Украинские политики уверены, что законсервированная фабрика продолжает работать [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Законсервированную фабрику обвинили в производстве тортов для СШАЗаконсервированную фабрику обвинили в производстве тортов для СШАФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Украинский политик, бывший народный депутат Андрей Артеменко заявил, что липецкая фабрика «Roshen» продолжает работать и производит торты для США. Об этом Аретменко сообщил в эфире телеканала «NewsOne».

– У американских граждан есть возможность купить «Киевский торт» производства фирмы «Roshen», – говорит политик. – Только одна фишка: made in Russian, made in Lipetsk (сделано в России, сделано в Липецке). Мой родной «Киевский торт», на котором я вырос, который я покупал на фабрике Карла Маркса, можно купить сегодня в США не производства Украины, не производства Киева, а производства Липецкой фабрики Roshen. Вот ответ, почему разрыв договора между Россией и Украиной или его не продление, как объясняет Порошенко.

Далее Артеменко заявил, что США не будут поддерживать нынешнюю власть Украины на выборах.

Отметим, последний скандал с ныне пустующей фабрикой разгорелся весной этого года, когда соучредитель Центра исследования коррупции Дрю Салливан заявил, что Порошенко тайно ведет бизнес в России, якобы, он и дальше владеет липецкой фабрикой «Roshen», но уже в слепом трасте.

Напомним, что липецкая фабрика «Рошен» остановила производство весной прошлого года, тогда же сократили всех рабочих, после завод законсервировали. Производственные площадки пытаются продать уже несколько лет, от продажи планируют выручить минимум $200 млн. Так в феврале этого года генеральный директор Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что лучше пусть липецкая фабрика сгниет, чем уйдет за гроши.

Артеменко: торт Roshen из России продают в США.Укринский политик, что законсервированная фабрика производит торты

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
Под Липецком девушка украла у пенсионерки нетбук, фотоаппарат и 30 000 р
В Липецке ночью сгорел внедорожник «Тойота Хайлендер»
В Липецкой области 36 человек заразились от клещей боррелиозом
В Липецке автобус №17А на несколько дней изменит схему движения
В четверг в Липецке 10 улиц останутся без света и воды
Из-за погоды на предприятиях Липецка вводят особый режим работы
В Липецке предлагают оборудовать парковки возле школ
В Липецке во время благоустройства Каменного Лога нашли череп человека
В Липецкой области требуют сохранить пенсионные льготы по старому возрасту
В Липецке почтили память погибших в Дагестане сотрудников ОМОНа
В четверг в Липецке до +30 градусов
В Липецке с поличным поймали адвоката, который потребовал 1 млн. р. за условный срок
В Липецке и области проведут опрос населения об условиях жизни
В Липецкой области хам оскорбил сотрудницу полиции, но та дала отпор
Левтолстовцы отметят день рождения великого писателя
Липчанин, который до смерти забил бывшую любовницу, получил 9 лет
Липчан призывают до начала декабря оплатить имущественные налоги
В Липецкой области разработана дополнительная мера соцподдержки при рождении первого ребенка
Самой красивой парой зверинца стала медведица Машка и медведь Мишка
Сбербанк составил финансовый портрет российского старшеклассника