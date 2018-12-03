У СК «Звездный» в Липецке впервые зальют поле с искусственным льдом

К Новому году в Липецке впервые зальют поле с искусственным льдом. Как сообщил на брифинге в мэрии вице-мэр Евгений Павлов, площадка появится перед спорткомплексом «Звездный».

Искусственное ледовое поле будет размером 26 на 56 метров, его начнут заливать уже завтра, 4 декабря. По данным пресс-службы мэрии, каток начнет работать с 25 декабря и до марта. Это если не подведет погода, хотя искусственный лед должен держаться даже при плюсовой температуре – до +13°С. Здесь можно будет кататься на 1.5 часа дольше, чем в самом «Звездном». Стоимость проката ориентировочно 100 рублей.

Туда же перенесут главный фестиваль «Петровские забавы», который ранее проходил на площади Петра Великого. Фестиваль состоится 22 декабря. На площади сделают ледяные горки, фотозоны и лавки с товарами. На этой же площадке проведут два профессиональных матча по хоккею и 18 января ледовое шоу к 65-летию Липецкой области.

В самом спорткомплексе поставят новую ледовую сказку «Новогодние приключения Буратино». Сеансы будут проходить с 29 декабря по 7 января. В представлении будут участвовать артисты Московского цирка на льду, театральных фестивалей в Шотландии, а также мастера спорта СССР по спортивным танцам Игорь Кобзев и Виктория Теплякова.

Напомним, что несколько катков в Липецке открылись уже в минувшие выходные. А всего в городе будут работать 11 катков, 27 хоккейных коробок и 7 лыжных трасс. Кроме этого впервые за 10 лет в городе собираются залить каток на Комсомольском пруду. Сейчас там уже поставили ограждение, осталось смонтировать опалубку и наморозить лед.