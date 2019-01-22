В Липецке задержали депутата за крупные махинации с деньгами дольщиков

Спустя полтора года в деле с обманутыми дольщиками Липецка появился конкретный обвиняемый – бывший генеральный директор фирмы «Экстроймаш», а ныне директор «Липецкого дорожно-строительного предприятия №1» Сергей Тонких. Он руководил фирмой с 2011 по 2017 год.

Стало известно, что депутата задержали силовики и привезли в наручниках в здание следственного комитета. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, бывшему генеральному директору предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК РФ.

Дело по «Экстроймашу», который застраивал микрорайон «Европейский», возбудили еще в октябре 2017 года. Тогда компания оставила без жилья сотни людей, дома должны были сдать в 2017 году, но они до сих пор достраиваются.

За полтора года следователи опросили более 1500 обманутых дольщиков. По версии следствия, Тонких похитил деньги дольщиков, которые поступали на счета организации с 2014 по 2017 год. Официально потерпевшими признали 1700 дольщиков.

Следствие будет добиваться, чтобы депутата заключили под стражу. Сейчас завершаются строительно-технические и почерковедческие экспертизы, после которых определят, куда именно делись деньги дольщиков. Имущество фирмы стоимостью 200 млн. рублей арестовали.

Напомним, что накануне в суд передали дело о махинациях еще одного, теперь уже бывшего, депутата горсовета Валерия Клевцова. Бывший директор ипотечной корпорации обвиняется в отмывании денег и мошенничестве. Прокуратура опасается, что экс¬-чиновник в Липецке задействует связи, поэтому судить его будут в Воронеже.

ДОСЬЕ «КП»

Сергею Тонких 42 года, трудовую деятельность начал в 1997 году с должности юрисконсульта в «Дорожно-строительные материалы». В феврале 1999 пришел в юрисконсультом в «Липецкэнерго», с 2002 по 2005 год исполнял обязанности начальника юротдела компании. С 2005 по 2010 год работал заместителем директора агропромышленного объединение «Аврора». С 2011 по 2017 – генеральный директор ОАО «Экстроймаш». С апреля 2016- генеральный директор ООО «Липецкое дорожно-строительное предприятие №1», где работает по настоящее время. Награжден почетной грамотой администрации Липецка, Липецкого городского Совета депутатов. Ныне действующий депутат по избирательному округу №3.