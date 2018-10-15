Расследование по «Эксстроймашу» будет длиться, пока не опросят всех 1500 дольщиков

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-15T15:14:21+03:00

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В Липецке продолжается расследование масштабного уголовного дела о дольщиках микрорайона «Европейский». По данным регионального СКР, следствие опросило 1179 человек, которые официально признаны потерпевшими по делу. Но всего их около 1500 и расследование, которое начали год назад, будет длиться до тех пор, пока не опросят каждого дольщика.

– Их показания очень важны для принятия окончательного процессуального решения и установления объективной истины, – пояснили в пресс-службе СУ СК региона.

Поэтому в следственном комитет ждут остальных участников долевого строительства, кто имел дело с ОАО «Эксстроймаш». Чтобы ускорить процесс расследования, дольщики должны сообщить о себе в СКР региона по телефону 8(4742) 35 88 52 или по адресу: город Липецк, улица Гагарина, 72.

Напомним, что дольщики «Европейского» попали на прямую линию к президенту летом этого года. Тогда в уголовном деле было около 900 потерпевших, чьи дома должны были сдать еще в прошлом году. Имущество компании «Эксстроймаш», которая входит в группу компаний СУ-5 арестовали – всего на сумму 200 млн. рублей.

Кстати, конкретных подозреваемых в деле о многомиллионном мошенничестве пока нет. Официально оно возбуждено по факту мошенничества неустановленными лицами из числа руководства ОАО «Эксстроймаш».