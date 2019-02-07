В деле о дольщиках новый фигурант: под следствие попал руководитель Су-5 Михаил Захаров

Как стало известно в этот четверг, 7 февраля, в отношении руководителя Су-5 Михаила Захарова возбудили уголовное дело. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель СУ СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов.

В ближайшее время Захарову заочно предъявят обвинение, подадут в федеральный розыск, а после в международный. Предварительная сумма, которую по версии следствия похитил фигурант – более 70 млн рублей. Предполагается, что именно столько он похитил у липецких дольщиков. По линии Интерпола выяснилось, что он покинул пределы РФ. Теперь предстоит выяснить, куда выехал Захаров.

Напомним, что в январе, также за крупные махинации с деньгами дольщиков, задержали депутата Сергея Тонких. Сейчас он находится под домашним арестом. В его случае сумма похищенного 30 миллионов рублей. Евгений Шаповалов отметил, что суммы предварительные. Также не исключено, что появятся и другие фигуранты.