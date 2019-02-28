2019-02-28T09:49:00+03:00
Происшествия

По делу о дольщиках в Липецке заочно арестовали сбежавшего депутата

Михаила Захарова объявили в международный розыск
Лия МУРАДЬЯН
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Осенью дольщики выходили на митинг с портретами депутатовОсенью дольщики выходили на митинг с портретами депутатовФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке по делу о мошенничестве в долевом строительстве заочно арестовали депутата и председателя совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаила Захарова. Напомним, что Захаров обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, он украл деньги более 1500 дольщиков.

Согласно материалам дела, депутат облсовета Михаил Захаров и депутат горсовета Сергей Тонких выводили деньги дольщиков микрорайона Европейский и намеренно банкротили «Эктроймаш», гендиректором которого был Тонких. Махинации проворачивались с сентября 2014 по март 2016 года.

Следствие считает, что депутаты украли более 70 миллионов рублей, заключая фиктивные договоры займа с подставными фирмами. В результате у «Экстроймаш» стал банкротом и не смог достроить 4 многоэтажных дома, которые должны были сдать в 2017 и 2018 годах. Сейчас эти дома достраивает другая фирма.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, потерпевшими по делу признаны 1739 дольщиков. Напомним, что уголовное дело о мошенничестве в «Экстроймаш» возбудили осенью 2017 года. Первого обвиняемого, Сергея Тонких, задержали в январе 2019 года. Сейчас он находится под домашним арестом. Михаил Захаров появился в деле в начале февраля, но к тому моменту он успел покинуть Россию.

– Учитывая, что Захаров на следственные действия не явился и находится за пределами РФ, мера пресечения ему в виде заключения под стражу избрана заочно, – поясняет пресс-службе следственного комитета региона. – В связи с тем, что у следствия имеется информация о возможном нахождении обвиняемого на территории другого государства, он объявлен в международный розыск.

Также напомним, руководитель СУ СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов не исключает, что помимо Захарова и Тонких в деле о дольщиках могут появиться и другие фигуранты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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