2019-03-29T11:29:23+03:00
Политика

Мэр Липецка о своей отставке: «Это решение мое, но совместно с врио губернатора»

Депутаты примут отставку Сергея Иванова на тайном голосовании
Лия МУРАДЬЯН
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Мэр Липецка объяснил свою отставкуМэр Липецка объяснил свою отставкуФото: Лия МУРАДЬЯН
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На внеочередной сессии горсовета мэр Липецсе Сергей Иванов объявил о своей отставке. Напомним, Сергей Иванов досрочно подал в отставку 14 марта. И ушел в отпуск сразу после заявления об отставке. Официально сегодня, 29 марта, его последний рабочий день в должности мэра Липецка.

– Люблю Липецк, жителей люблю и вас тоже очень люблю, – сказал пока еще гардоначальник, обращаясь к депутатам. – Частица моей души остается в Липецке. Но мы с вами не прощаемся, уверен, что в будущем мы с вами еще будем пересекаться по многим проектам.

– Почему вы уходите? – задали прямой вопросы депутаты. – Человек только вошел, только влился в работу и вдруг отставка.

– Это решение мое и в то же время совместное с врио губернатора Игорем Артамоновым, – ответил Иванов.

Также мэр напомнил, что на должность главы города раньше приходили на 4 года, после чего проходили выборы.

– По идее я уже должен был ходить по городу и что-то всем обещать, чтобы меня выбрали, – пошутил мэр. – Я ухожу и мне не стыдно за сделанную работу.

На очередной вопрос об отставке мэр отшутился, что у него год за три идет. Спикер горсовета Игорь Тиньков отметил, что Сергей Иванов, несмотря на то, что покидает пост мэра, будет продолжать работать на благо Липецка и Липецкой области. После речи Иванова объявили перерыв, депутаты удалились для тайного голосования.

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Депутаты на тайном голосовании приняли отставку мэра Липецка.

За отставку мэра проголосовали 27 депутатов из 37, 6 парламентариев высказались против и трое воздержались. После объявления итогов голосования мэр Липецка официально покинул пост. Теперь временно исполнять обязанности главы администрации города будет первый заместитель Михаил Щербаков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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