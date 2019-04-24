У липчанки забрали двоих истощенных детей, пока она рожала третьего

В Липецке продолжают разбираться в ситуации с брошенными в квартире двумя детьми. Напомним, мать внезапно куда-то делать, оставив одних в квартире детишек 2 и 4 лет, один из которых инвалид. Женщины долго не было, дети кричали и плакали, поэтому обеспокоенные соседи позвонили в прокуратуру.

На место сразу выехали эксперты, взору которых предстала жуткая картина – дети были истощены, спали на грязном полу, где валялся мусор и ножи, у детей не было никаких игрушек и книжек. Где мама, никто не знал. Зато в квартире находился посторонний нетрезвый мужчина. В итоге детей забрали в больницу.

Женщину пытались лишить родительских прав два года назад и районный суд даже лишил, но мать подала апелляцию и решение отменили. Отменили не из-за каких-то неточностей в материалах, а именно из-за того, что мама отчаянно сражалась за своих детей.

Пока детей забирали мать рожала третьегоФото: Прокуратура Липецкой области

Как удалось выяснить «КП» сама мать воспитывалась в детском доме, по словам соседей, детей она любит, но вот подход к их воспитанию весьма своеобразный. Женщина просто не видит ничего дурного в том, что ее малыши остаются одни и мало едят. Полная антисанитария в квартире тоже не особо ее беспокоит.

– Да, дети нуждались в помощи, но это был не тот случай, как с девочкой-маугли в Москве, – пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. – Тем не менее, сейчас готовятся документы для очередного иска о лишении родительских прав. В первый раз женщину лишали прав по той же причине – антисанитария и плохой уход за детьми.

Сейчас помимо СК, где готовится уголовное дело о халатности в отношении надзорных органов, инцидентом занялся уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. Саму мамашу в итоге нашли, оказалось, что все это время, пока дети сидели некормленые в грязной квартире, мать была в роддоме.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, Установлено, мать недавно родила третьего ребенка, с которым сейчас находится в областном перинатальном центре.

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