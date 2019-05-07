Липчанин выжил в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Одним из пассажиров печального рейса Москва – Мурманск был житель Липецкой области Сергей Ветчинкин. Как стало известно «КП-Липецк», 37-летний мужчина выжил в жутком пожаре в аэропорту Шереметьево.
Сергей Ветчинкин из Задонского района области, в настоящее время живет в Липецке. Как рассказали в администрации района, Сергей собирался лететь в Мурманск по работе. Ветчинкин родился 25 июля 1982 года, но теперь липчане поздравляют земляка со вторым днем рождения.
Знакомые Сергея Ветчинкина рассказали, что за Сергеем в Москву отправился его друг. Также друзья сообщили, что у Ветчинкина сгорел весь багаж, не осталось даже документов и сотового телефона.
В администрации Липецкой области подтвердили, что уроженец Задонска жив и здоров. Также власти региона сообщили, что окажут липчанину всю необходимую помощь, чтобы восстановить документы.
Выжившего поздравляют со вторым днем рожденияФото: vk.com
Напомним, ранее СМИ сообщили о погибших липчанах на борту сгоревшего лайнера. Позже в администрации Липецкой области эту информацию опровергли - из жителей региона в катастрофе никто не погиб.
6 мая Аэрофлот объявил, что помимо страховки, выплатит компенсации всем пассажирам, а также семьям погибших в катастрофе рейса SU1492 Москва — Мурманск. Выплаты начнутся в этот вторник, 7 мая.
По одному миллиону рублей выплатят пассажирам рейса SU1492, которые не попали в больницу. По два миллиона рублей тем, кого в результате катастрофы госпитализировали. По пять миллионов рублей – родственникам за каждого погибшего пассажира рейса. Пассажиры и родственники могут подать заявление на выплату в представительстве Аэрофлота в Мурманске или в офисах продаж авиакомпании в Москве. Для получения компенсации родственники погибших могут обращаться по телефону 8(800)333-0-999.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выживший пассажир самолета Москва-Мурманск Михаил Савченко: "Второй день рождения буду праздновать"
Мурманчанин во время эвакуации получил пару ушибов и отравление угарным газом (подробности)
Пассажиры загоревшегося борта Москва-Мурманск: "Самолет прыгал по взлетке, в него попала молния"
Встречающие не могут дозвониться до своих родных (подробности)
Источник: стюардесса загоревшегося самолета Мурманск-Москва погибла, спасая пассажиров
Опубликован список пассажиров, которые летели на Sukhoi Superjet 100(подробности)
В связи с ЧП открыта "горячая" линия
На борту загоревшегося самолета было 72 пассажира, из них 13 погибли, в том числе двое детей (подробности)
Рейсом Москва-Мурманск, совершившим экстренную посадку в Шереметьево, летел мэр Североморска
По предварительной информации, Владимир Евменьков отравился угарным газом (подробности)
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о пассажирах самолета, загоревшегося в Шереметьево: "Никого из наших не бросим"
В аэропорту "Мурманск" создан оперативный штаб (подробности)
Плач от неизвестности: в аэропорт "Мурманск" из-за трагедии с горевшим самолетом несут цветы и свечи
Родные пассажиров до сих пор точно не знают о судьбе близких(подробности)
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Страшные минуты ожидания - следствие устанавливает личности пострадавших"
В Следкоме подтвердили, что из 78 человек на борту выжили только 37(подробности)
"Аэрофлот" назвал имена выживших в пожаре на самолете Москва-Мурманск
Из 78 человек на борту выжили только 37 [список выживших пассажиров] (подробности)
Мурманчанка, оказавшаяся на борту горящего самолета Москва-Мурманск, летала к сыну-будущему пилоту
В списке выживших ее фамилии нет (подробности)
В Мурманске к памятнику жертвам Интервенции несут цветы и свечи в память о погибших на самолете в Шереметьево
Северяне готовы собрать деньги для семей, которых затронула трагедия(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»