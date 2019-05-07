Липчанин выжил в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Одним из пассажиров печального рейса Москва – Мурманск был житель Липецкой области Сергей Ветчинкин. Как стало известно «КП-Липецк», 37-летний мужчина выжил в жутком пожаре в аэропорту Шереметьево.

Сергей Ветчинкин из Задонского района области, в настоящее время живет в Липецке. Как рассказали в администрации района, Сергей собирался лететь в Мурманск по работе. Ветчинкин родился 25 июля 1982 года, но теперь липчане поздравляют земляка со вторым днем рождения.

Знакомые Сергея Ветчинкина рассказали, что за Сергеем в Москву отправился его друг. Также друзья сообщили, что у Ветчинкина сгорел весь багаж, не осталось даже документов и сотового телефона.

В администрации Липецкой области подтвердили, что уроженец Задонска жив и здоров. Также власти региона сообщили, что окажут липчанину всю необходимую помощь, чтобы восстановить документы.

Выжившего поздравляют со вторым днем рожденияФото: vk.com

Напомним, ранее СМИ сообщили о погибших липчанах на борту сгоревшего лайнера. Позже в администрации Липецкой области эту информацию опровергли - из жителей региона в катастрофе никто не погиб.

6 мая Аэрофлот объявил, что помимо страховки, выплатит компенсации всем пассажирам, а также семьям погибших в катастрофе рейса SU1492 Москва — Мурманск. Выплаты начнутся в этот вторник, 7 мая.

По одному миллиону рублей выплатят пассажирам рейса SU1492, которые не попали в больницу. По два миллиона рублей тем, кого в результате катастрофы госпитализировали. По пять миллионов рублей – родственникам за каждого погибшего пассажира рейса. Пассажиры и родственники могут подать заявление на выплату в представительстве Аэрофлота в Мурманске или в офисах продаж авиакомпании в Москве. Для получения компенсации родственники погибших могут обращаться по телефону 8(800)333-0-999.

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