2019-05-07T11:45:09+03:00
Происшествия

В администрации опровергли информацию о погибших липчанах в катастрофе SSJ-100

На борту действительно был житель Липецка. Мужчина выжил
Юлия КЛЮЕВА
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На борту действительно был житель Липецка. Мужчина выжилНа борту действительно был житель Липецка. Мужчина выжилФото: Следственный комитет России.
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В Липецке опровергли информацию о погибших липчанах, что летели рейсом Москва-Мурманск. Жуткая катастрофа произошла в минувшее воскресенье, 5 мая. Самолет SSJ-100 аварийно садился в аэропорту Шереметьево. По информации СКР, при посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что среди погибших оказались жители Липецкой области. Однако, данную информацию опровергли в областной администрации.

- Среди погибших в авиакатастрофе в Шереметьево нет уроженцев или жителей Липецкой области, - сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

А также добавили добавили, что среди пассажиров действительно был липчанин. Сергей Ветчинкин - уроженец Задонского района, ныне житель Липецка, собирался лететь в Мурманск по работе. Мужчина жив и здоров. У него сгорел весь багаж, в том числе документы. В пресс-службе сообщили, что ему окажут необходимую помощь, в частности в восстановлении документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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