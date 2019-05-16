Конфликт вокруг скандальной стройки в Липецке вышел на новый уровень

В Липецке продолжает развиваться конфликт вокруг застройки жилого комплекса «Авангард» близ частного сектора в районе переулка Яблочкина. Все начиналось с обычного протеста местных жителей, которые не хотели жить по соседству с высотками. Протест липчане аргументировали старыми коммуникациями в районе, которые не потянут две высотки с 600 новыми жильцами. Также местные сетовали на шум и грязь во время стройки и после возведения домов.

Сначала активные жители района устраивали на стройплощадке собрания, а после перешли к действиям, не давая проехать строительной технике. Стоит отметить, что высотки в том районе возводит ООО Специализированный застройщик «Строймастер», он же сейчас достраивает дома обманутых дольщиков, которые бросила «ЛИСК».

Последнее собрание жильцов, 7 мая, когда те снова не дали проехать грузовикам, закончилась дракой. В сеть попали кадры конфликта, где на асфальте лежат мужчина и женщина, кто-то кричит «Убили!» и просит вызвать скорую.

Кто кого бил и за что и бил ли вообще официально не сообщается – во всяком случаи в полиции побои никто не снимал. По одной из версий произошла стычка старых жителей района с новыми, что выкупили квартиры в строящихся дома. Сами участники конфликта уверяют, что на них напали нанятые вышибалы.

– Громилы представлялись якобы водителями, с которыми заключен договор на вывоз грунта, – говорят местные жители. – На самом деле водителей человек пять, а остальным кто будет оплачивать услуги по созданию живого коридора. Очевидно это наемники.

После инцидента правоохранительные органы и чиновники прокомментировали, что строители действуют законно, все документы в порядке, разрешения на все есть. При этом в конфликт вмешался врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Он попросил региональное УМВД разобраться в ситуации и найти виновных.

Но конфликт от этого никак не разрешился, а даже наоборот, вышел на новый уровень. После майских праздников неожиданно выяснилось, что у строителей есть не все нужные разрешения.

13 мая советник генерального директора по связям с общественностью «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, что по участку, где ведется скандальная стройка большегрузам ездить нельзя, поскольку там проходит газопровод. Поэтому стройфирма должна «выполнить защитные мероприятия». В противном случае «Газпром» обратится в прокуратуру.

После этой публикации советнику гендиректора стали поступать угрозы.

Вчера вечером мне позвонил человек, представившийся сотрудником одного из профильных управлений администрации Липецкой области и голосом, полным паники, начал спрашивать, зачем я разместила этот пост. <…> А позже, часа через три после разговора, мне прилетела недвусмысленная угроза положить меня под плиту за этот самый пост, – написала Татьяна Семенова.

15 мая на стройку отправился советник мэра Липецка Михаил Щербаков, после чего пресс-служба мэрии сообщила, что застройщик уже прокладывает плиту для проезда грузовиков. Также в администрации решили создать специальную группу, которая будет следить за развитием событий и разрешать конфликты вокруг стройки.