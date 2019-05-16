2019-05-16T18:39:25+03:00
Происшествия

«Наживаться и воровать не получится» – в мэрии прокомментировали взятку директора «Нижнего парка»

Выяснилось, что Виталий Лаюров уволился в начале недели
Лия МУРАДЬЯН
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Директор "Нижнего парка" уволился в начале неделиДиректор "Нижнего парка" уволился в начале неделиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В администрации Липецка прокомментировали ситуацию с пойманным на взятке директором парка. Напомним, СК заподозрил директора «Нижнего парка» Виталия Лаюрова во взятке борзыми движками – по версии следствия, ему оплатили ремонт машины за 50 000 рублей, чтобы получить разрешение на торговлю в парке. По части 3 статьи 290 УК теперь уже бывшему директору грозит до 8 лет тюрьмы.

По поводу обвинений высказалась и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина.

– Любые проявления коррупции недопустимы, с этой установкой я пришла во власть, – прокомментировала глава города. – Хочу, чтобы все, кто пришел на муниципальную службу и в другие городские учреждения, услышали – наживаться и воровать не получится. Всем, кто не может работать по закону, лучше сразу уйти. Я формирую новую команду, в которой не будет места нечистым на руку людям.

В мэрии пресс-службе мэрии также уточнили, что администрация готова оказать полное содействие следствию в этом деле, и если Виталий Люров виновен, то должен понести наказание.

Виталия Люрова подозревают во взяточничестве Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Виталия Люрова подозревают во взяточничествеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кроме этого выяснилось, что на данный момент Люров уже не является директором парка – он уволился в понедельник, 13 мая.

Напомним, что это уже второе уголовное дело в «Нижнем парке». Прежнего директора парка признали виновным в махинациях с бюджетными деньгами, что привело к ущербу в 5 млн. рублей. Последний руководитель официально возглавил парк в октябре 2018 года и не успел проработать даже год.

Накануне, 10 апреля, Виталий Люров отчитался в мэрии о доходах «Нижнего парка». Тогда он сообщил Евгении Уваркиной, что большую часть дохода парк получает от аттракционов, но по договору с КБ «Стрелка» их нужно убрать. А на демонтаж и аренду склада потребуется много денег. Также директор отчитался, что в 2018 году на финансовое обеспечение «Нижнего парка» ушло 50 млн. рублей. По прогнозам в этом году доход парка составит 25.8 млн., расход – 31.7 миллионов. То есть учреждение приносит почти 6 млн. рублей убытка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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