2019-05-17T17:22:08+03:00
Общество

Ремонтные работы не повлияли на обрушение купола Владимирской церкви под Липецком

Правоохранители пришли к такому выводу в ходе проверки
Юлия КЛЮЕВА
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Фото - Ирина СеменихинаФото - Ирина Семенихина
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Специалисты управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области провели проверку после обрушения купола Владимирской церкви в Ельце. Напомним, происшествие случилось 25 марта в районе Черная Слобода. Некогда величественный храм, построенный в середине 18 века, превратился в руины. Разрушение здания началось еще в советские годы. А в наше время его час пробил. Кстати, Церковь является объектом культурного наследия регионального значения.

В ходе проверки специалисты управления установили, что в здании без согласования с ними проводились работы. Как сообщили в пресс-службе управления, они и повлекли за собой обрушение стен восьмерика, фрагмента купола над ними, барабана и главки, а также временной кровли во внутреннее пространство помещения храма.

Сотрудники управления подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, либо выявленных объектов культурного наследия».

В полиции провели проверку, в ходе которой выяснилось, что ремонтные работы никак не повлияли на обрушение, так как проводились в другом крыле.

- По данному факту завершена проверка, - сообщила «КП-Липецк» начальник Отдела информации и общественных связей областного УМВД России полковник внутренней службы Наталья Маслакова. – Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал направлен прокурору Ельца для проверки обоснованности вынесенного решения. В рамках проверки установлено, что проводимые ремонтные работы не повлияли на обрушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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