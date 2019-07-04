2019-07-04T16:15:25+03:00
Происшествия

Суд не смягчил приговор за взятку экс-замглавы липецкого УФСИН

Антонина Орлова отсидит 5 лет и выплатит штраф в 1.5 млн рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Экс-чиновница не рассчитывала на реальное лишение свободыЭкс-чиновница не рассчитывала на реальное лишение свободыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот четверг, 4 июля, Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию бывшей заместительнице начальника регионального управления ФСИН Антонины Орловой, которая надеялась смягчить приговор. Напомним, коррупционное уголовное дело о махинациях с поставками подсолнечного масла возбудили в начале прошлого года. Изначально Орлову подозревали в превышении должностных полномочий, а позже вскрылись факты получения взятки на сумму 5 миллионов рублей.

Чиновница решила активно сотрудничать со следствием и на основе ее показаний, СК вышел на самого бывшего начальника УФСИН, которого уличили во взяточничестве и мошенничестве. Путем коррупционных махинаций высокопоставленных сотрудников управления, государство заключило контракт на поставку масла на сумму более 35 млн. рублей. Новые фигуранты, против которых дала показания Орлова, сейчас под следствием.

Поскольку женщина полностью согласилась с обвинением, дело рассмотрели в особом порядке, без судебного разбирательства. В итоге 7 мая за превышение полномочий, посредничество во взяточничестве и взятку в особ крупном размере районный суд приговорил экс-замглавы к 5 годам колонии и штрафу 1.5 миллионов рублей. Вместе с тем по Орловой прекратили гражданское дело о компенсации материального вреда на 35 млн. рублей, который нанесла незаконная сделка.

Бывшая зам руководителя ФСИН региона с приговором не согласилась. Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе областного суда, фигурантка рассчитывала на приговор не связанный с лишением свободы. Она мотивировала это активным сотрудничеством со следствием, благодаря которому в деле появились новые фигуранты. А также ссылалась на состояние здоровья, поскольку ей необходима операция на позвоночнике.

– Я вам все рассказала, по моим показаниям возбудили 4 уголовных дела, – заявила в суде Антонина Орлова.

Также она просила о возможности выплатить штраф в 1.5 миллиона в рассрочку, поскольку ни у нее, ни у родственников таких денег нет.

Тем не менее областной суд оставил приговор без изменений – 5 лет в тюрьме и 1 млн 550 тыс. рублей штрафа. Кроме этого в областном суде не согласились по поводу прекращенного гражданского иска и сказали, что потерпевшие могут снова обратиться в суд. То есть с Орловой могут взыскать еще около 30 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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