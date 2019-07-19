2019-07-19T12:10:58+03:00
Общество

Первый скейт-парк открыли в парке Победы Липецка

Там же планируют обустроить памп-трек и создать зоны для прогулок [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке открыли скейт-паркВ Липецке открыли скейт-паркФото: Алена ИВАШОВА
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В Липецке появился первый скейт-парк. Торжественное открытие зоны для экстремальных видов спорта состоялось накануне, 18 июля, в парке Победы. Там собралось много молодежи. Юные липчане ждали, когда можно будет опробовать площадку. Пройти стрит-зону, взобраться на вершину «Вулкана», проскользить по «Радуге», прокатиться в чаше «Бассейна». Все пришли со своими велосипедами, скейтами, самокатами.

В Липецке открыли скейт-парк Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке открыли скейт-паркФото: Алена ИВАШОВА

На мероприятии также присутствовали мэр города Евгения Уваркина и врио главы региона Игорь Артамонов.

- Я очень рад, что здесь так много липчан, которые любят активный отдых, – выступил перед собравшимися Игорь Артамонов. – Важно, чтобы у всех была возможность заниматься любимым видом спорта.

Врио добавил, что скейт-парк – это лишь малая часть того, что будет сделано для развития массового спорта в областном центре. Впереди много интересного: теннисные корты в Быхановом саду, стадион в Военном городке, 50-метровый бассейн, футбольный манеж и др.

В Липецке открыли скейт-парк Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке открыли скейт-паркФото: Алена ИВАШОВА

В Липецке открыли скейт-парк Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке открыли скейт-паркФото: Алена ИВАШОВА

Скейт-парк выполнили из бетона. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, этот вариант долговечнее и надежнее. Кстати, на создание площадки ушел месяц. Но на этом обновление парка Победы не закончится. Рядом со скейт-парком появится памп-трек для колесных видов спорта. Это будет площадка, где чередуются ямы, кочки и контруклоны без ровных участков. Затем в парке планируется создать зоны для прогулок и отдыха, монтировать освещение. Работы обещают провести в этом году. На все это направят 18 млн. рублей.

В Липецке открыли скейт-парк Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке открыли скейт-паркФото: Алена ИВАШОВА

Напомним, что площадку оборудовали на месте бывшего автодрома. А орудия времен войны перенесли к центральному входу.

В Липецке открыли первый скейт-парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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