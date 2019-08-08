Безбашенный бюджетный туризм: перуанская полиция запретила липчанке приближаться к Мачу-Пикчу

Третья страна – Перу. До этого безбашенная путешественница Юлия побывала в Эквадоре и Колумбии. За 2 месяца в Перу с ней столько всего произошло! Впечатлений хватит на всю жизнь.

Национальная валюта: перуанский соль

Интернет: бесплатного нет, только в отелях и хостелах

Средство передвижения: общественный транспорт

Что привезти: шерсть овечью и ламы, одежду из шерсти

Пробыла: 2 месяца

Потратила: 280 долларов

Путешествие по Перу липчанка начала с побережья, а именно с туристического города Манкора. И сразу разочарование. Город грязный, шумный. Туда едут отдыхать толпы перуанцев. Плюс ко всему, огромные волны.

Следующая остановка – маленькая деревушка Лос-Органос рядом с городом Манкора. Там обстановка спокойнее, чем в предыдущем городе. Но цены выше, чем по всей стране. Остановилась липчанка по каучсерфингу. И снова промах. В доме оказалось много людей. Шум, гам. Чтобы как-то отвлечься, Юлия пошла купаться. Но не успела девушка окунуться, как к ней подошел серфер. Они познакомились. Парня звали Давид. Липчанка поделилась с новым другом своими переживаниями по поводу жилья. На что перуанец сказал ей: «Можешь пожить со мной и моими родителями». Собственно, если это не знак судьбы, то что? Юлия согласилась.

- Он меня привел в дом, познакомил с родителями, - смеется липчанка. – Это было примерно так: «Здравствуйте! Это Юля из России и она будет жить с нами». Выглядело забавно. Родители очень удивились, но постепенно мы нашли с ними общий язык. Я осталась у них на 2 недели. Семья традиционная. Живут, словно лет 30 назад. Маленький телевизор «ящик». Интернета нет. Отец – рыбак. Мама работает учителем. Семью тянет отец.

Гигантские черепахи около Лос-Органос

РЖАВАЯ НЕФТЯНАЯ ВЫШКА И НОВЫЙ ГОД ПО-ПЕРУАНСКИ

Один раз глава семьи взял липчанку на промысел. Будни перуанского пескадора (то есть рыбака) – это встать в 4 утра, дойти до порта, сесть в лодку, причем очень вонючую, по словам путешественницы, выйти в открытое море. И рыбачить до 12-13 часов дня по жуткой жаре.

Юлия с рыбаком поплыли к старой нефтяной платформе. На девушку напала морская болезнь. И пока липчанка мучилась от качки, перуанец вытаскивал рыбу одну за другой. Ловил на спиннинг. Спустя некоторое время нашей путешественнице стало лучше. Как раз вовремя. На платформу приплыли морские котики. Юлия даже нырнула в воду, чтобы посмотреть на них поближе, но они испугались и уплыли. Расстроилась ли липчанка? Может, совсем чуть-чуть. Ведь совсем рядом находилась нефтяная вышка – ржавая и поросшая мхом.

На рыбалке с перуанцем

- Ощущения космические, - восторженно рассказывает путешественница. – Залезть на самый верх. Стоять высоко в открытом море, где ветер гуляет. Фантастика!

Мужчина поймал 2 ящика рыбы. Когда он начал ее разделывать, к лодке тут же слетелись чайки и пеликаны. Затем перуанец отдали рыбу скупщикам. Так, если перевести на российские деньги, он заработал чуть больше 1000 рублей.

Кстати, Новый год липчанка встречала в Перу. В компании друзей Давида. Молодые перуанцы оказались довольно скучными. Ребята просто сидели на улице и пили пиво. Вот такой праздник. Липчанка, ностальгируя по веселой новогодней ночи в России, пыталась как-то поднять местных, развеселить. Увы, они оказались слишком ленивы. Тогда они с Давидом сели на мотоцикл и поехали в клуб. Вот где было сосредоточено все веселье. Там люди отжигали по полной! Танцевали на барных стойках, пели, поздравляли друг друга. По словам Юлии, никаких атрибутов праздника в Перу нет. Только иллюминация.

Далее по маршруту столица Перу – город Лима. Криминальный, очень неспокойный. Кругом беспризорные собаки, которые могут внезапно накинуться на человека. Отходы и собачьи экскременты, до которых никому нет дела. Говорят, что в столице есть что-то интересное, но у липчанки не было желания гулять по опасному и грязному городу. Она лишь сходила в центр Лимы, где стоит президентский дворец и несколько пальм. Юлия прожила в столице неделю. Она рисовала, бегала в парке около дома, слушала музыку и набиралась сил. В конце «диванного отдыха» липчанка обнаружила, что у нее пропали деньги. Небольшая сумма. Оказалось, их украл парень, который сдавал ей жилье. Причем он даже не скрывал этого. Но и деньги возвращать не собирался.

- Я отправилась в город Ика, - вспоминает Юлия. – Там находится большой рукотворный оазис в пустыне. Кажется, будто ты попадаешь в древнюю египетскую сказку. Оазис обрамляют огромные желтые дюны, растут пальмы. Место красивое и бесплатное. Единственный минус – очень грязно. Перуанцы не заботятся об экологии. Совсем как индусы.

Оазис рядом с городом Ика

Оазис рядом с городом Ика

ДОРОГА ИНКОВ ИЛИ КАК ОХРАННИК УСТРОИЛ БЕЗБИЛЕТНОЙ ЛИПЧАНКЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ

Следующая остановка – город Куско. Там липчанка встретилась с подругой и они пошли на штурм Inca Trail – дорога Инков. Очень популярный туристический маршрут. Чтобы попасть туда, нужно заказывать пропуск за 2 месяца. И то не факт, что его дадут. Туда пускают ограниченное количество туристов. Кстати, пройтись по дороге Инков стоит 700 долларов.

Юлия и ее подруга туристы бюджетные, поэтому такие траты были им не по карману. Но как опытные путешественницы, они знают, что всегда найдется тропинка в обход охранников, которая приведет их к мечте. Девушки решили отправиться по маршруту Салкантай – альтернативному пути к Мачу-Пикчу. И бесплатному. Юлия заранее готовилась к этой поездке и вычитала, что если пройти половину трекинга Салкантай и свернуть в одном месте, то можно выйти на тропу Инков. Так девушки и сделали.

Маршрут Салкантай

- Салкантай – шикарный маршрут, - делится впечатлениями Юлия. – Там и горные озера, и ледники, и перевал 5 тыс. метров, куда туристы даже не ходят. Мы прошли часть пути и повернули к дороге Инков. Прошли мимо деревни индейцев Кечуа и уже вышли к постройкам Инков.. И тут мы натыкаемся на КПП. Выходят охранники и спрашивают, что мы тут делаем и где наши гиды. Мы начинаем врать. Очень много врать. Что не говорим по-испански, что гиды нас бросили. Мучо ментира (много лжи в переводе с испанского).

Маршрут Салкантай

Охранники задержали девушек. Начали узнавать, проходили ли они через пропускной пункт. Все это затянулось до самой ночи. Добродушные охранники покормили путешественниц, оставили у себя на ночлег. А утром сказали: «Извините, но мы должны вернуть вас обратно». То есть к началу маршрута. Так, Юлия, ее подруга и охранник отправились по дороге Инков обратно, ко входу. Одним туристам ходить запрещается. И это только сыграло на руку девушкам. Охранник, неожиданно перевоплотившись в гида, начал рассказывать им про маршрут, строения Инков и про все, что им встречалось на пути.

Дорога Инков

- Дорога проходит по Андам, - вспоминает липчанка. – Там растут необыкновенные растения. А в низовьях рек проживают Кечуа – потомки Инков. У них ничего не изменилось – выращивают картофель на террасах, держат лам. Живут в интересных дома, украшенных скульптурами солнца, лам, орлов. Они ведут хозяйство, воспитывают детей. Некоторые ходят в национальных костюмах. Например, женщины в больших шляпах и юбках. От строений Инков остались руины. Охранник рассказывал про жизнь индейцев. Как они бегали по этим дорогам и передавали узелковое письмо – кипу. Инки придумали свою письменность с помощью узелкового письма. И посланники бегали от одной деревни до другой по этим дорогам, передавали кипу. Так у них работала почта.

К концу дня троица все-таки дошла до начала тропы, преодолев при этом около 15 км (вся тропа Инков – 30 км). Девушки были в восторге. Еще бы! Личный гид, рядом никаких туристов, полное погружение.

ШТУРМ МАЧУ-ПИКЧУ: ПРОБИРАЛИСЬ ПО ДЖУНГЛЯМ К ДРЕВНЕМУ ГОРОДУ, А ОКАЗАЛИСЬ В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

Но от штурма Мачу-Пикчу девушки не отказались. Решили пойти другим путем. Они приехали в очень древний город Ольянтайтамбо, где много построек Инков, а женщины ходят в шляпах с огромными цветами. Там путешественницы немного передохнули и отправились навстречу приключениям.

Добраться до Мачу-Пикчу довольно проблематично. Туда идет поезд – около 200 долларов. Липчанка с подругой выбрали более дешевый вариант – доехать до станции на автобусе. Потратили примерно 1500 рублей. После они пошли по узкой дорожке до входа в парк Мачу-Пикчу. Дорога очень красивая. С нее открываются виды на ущелья, горные речки. У входа в парк они нашли дешевый кемпинг, поставили в палатку. А потом пошли на разведку. Билет к древнему городу стоил около 3 тыс. рублей.

Мачу-Пикчу

- Мы выбрали путь мятежных безбилетников, - смеется Юлия. – В 2 часа ночи вышли из кемпинга, подошли к мосту над рекой, где находился первый пропускной пункт. В интернете писали, что водоем можно перейти, но это сделать было нереально. Поэтому мы дождались, пока охранник пойдет спать. А потом просто пошли на удачу. Сначала шли медленно, а потом пустились бегом и оказались на другой стороне моста. Вдруг услышали, что кто-то за нами побежал. Мы нырнули в кусты и начали ждать, когда откроют вход в парк. Мы сидели в этих джунглях с 4 часов утра. Успели и покушать, и поспать – сидя. А когда услышали голоса людей, просто вышли оттуда и пошли к винтовой лестнице.

По словам липчанки, по лестнице нужно подняться вверх, а в 7 пролете уйти в сторону. Далее – ползти по склону к стене. Юлия предупреждает, это очень рисковое занятие. Непролазные джунгли, грязь, колючки, которые царапали путников. Девушки ползком добирались до своей заветной цели, пока не уперлись в стену. Грязные, мокрые. Отдышавшись, они переоделись, заранее сложив чистую одежду в рюкзаки, и вышли к людям.

Да, липчанка и ее подруга все-таки очутились на Мачу-Пикчу. Только не в то время и не в том месте. Девушки, выйдя из-за стены, оказались у самого выхода. Им пришлось идти против толпы, чтобы полюбоваться красотами древнего города. Люди начали возмущаться. А затем к ним подошел охранник и попросил показать билет. Это был полный провал.

Мачу-Пикчу

Липчанка опять соврала, что они потеряли билет. Охранник вызвал полицию. Сотрудники правопорядка сделали вид, что поверили девушкам. Вместе с ними пошли искать документы, которые, якобы, потеряли. Успокаивали подружек, что сейчас пробьют их по базе и если билеты куплены, то им нечего бояться. Когда имен в базе не оказалось, Юлия предположила, что они купили фальшивые билеты. На это полицейские попросили показать содержимое их рюкзаков. Оттуда вывалились документы и грязная одежда. Это фиаско, девушки.

Полицейские начали писать протокол. Это было долго и мучительно. Путешественницы даже решили, что их посадят. У них сняли отпечатки пальцев. Девушки приготовились к худшему. Наказание было строгим – 5 лет не появляться в районе Мачу-Пикчу.

- Перуанский суд – самый гуманный суд в мире! – выдохнула липчанка. – Нас отпустили. Это было так неприятно, что я зареклась больше так не делать (но, конечно же, делала). К сожалению, Мачу-Пикчу мы толком не увидели. Лишь сделали пару фото. Эмоций никаких. Туристическое место не может впечатлить. Множество людей с селфи-палками, все толкаются. И было очень обидно. Может для американцев эти деньги – пустяк. А мы просто оскорбились такой ценой. К тому же, если бы я прилетела только в Перу, то конечно заплатила за вход. А у меня впереди было еще 5 стран. Да когда я рассказывала перуанцам, что работаю за 200 долларов в месяц, они мне просто не верили.

БОЛЕЗНИ В ПЕРУ И ПЛАВУЧИЕ ДОМИКИ УРОС

Еще одна неприятность произошла с Юлией в Перу. Липчанка сильно заболела. И пожалела, что не сделала страховку. Это произошло, когда девушка отправилась на Гору семи цветов - Виникунка. Удивительное место, но туристическое. Здесь очень много народа. За вход берут 20 солей. Там у липчанки начали проявляться первые симптомы болезни. Она еле поднялась на высоту 5 тыс.м. Хотя для нее это обычное дело – в горные восхождения она поднималась на высоту 7 тыс.м. Начало тошнить. А когда добрались до города Пуно на озере Титикака, Юлия слегла. Путешественница не могла есть. На 5 день болезни истощала так, что ее, можно сказать, ветер сдувал. Липчанка уже практически не вставала. Когда она поняла, что ситуация серьезная, собрала последние силы и дошла до больницы. Там ее выходили перуанские врачи. Они давали ей кислород, кололи инъекции. В учреждении Юлия пробыла день. За лечение отдала около 1800 рублей. После этого путешественнице стало лучше. Она начала постепенно кушать и крепнуть. По ее словам, с ней такого даже в Индии и Узбекистане не случалось.

Гора Виникунка

Еще одно интересное место, которое посетила девушка – плавучие острова племен Урос на озере Титикака. Сами острова сделаны из тростника. Там живут индейцы. Когда-то их предков хотели поработить Инки. Тогда индейцы Урос построили из тростника эти острова и остались на них жить. И хотя сейчас это место стало больше туристическим, там до сих пор живут местные. Плавают на лодках в Пуно, где продают пойманную рыбу. Живут в домах с солнечными батареями. Есть свои школы.

Племя индейцев Урос

Лодочки из тростника, сделанные индейцами Урос

СОВЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Сделать медицинскую страховку, особенно если собрались ехать на долгое время. Быть осторожными с едой и водой в районе Куско. Там заболевают почти все туристы. Страна грязная, вода плохая. Подхватить какую-нибудь заразу – элементарно. В горных районах ощущается нехватка кислорода. В Перу много шарлатанов. Могут подойти и потребовать деньги в местах, где посещение бесплатное. Поэтому нужно заранее узнать, где нужно заплатить.

На рыбалке с перуанцем

Дорога Инков

По пути в Пуно

Гора Виникунка

Девочка из племени Кечуа

Забавные ламы в Перу

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