Родители-староверы под Липецком инсценировали пропажу дочки, чтобы не отдавать ее в школу

История с 8-летней девочкой, которая пропала в Липецкой области в начале сентября, закончилась штрафом. Напомним, громкий случай произошел в селе Паниковец Елецкого района, где утром перед школьной линейкой пропал ребенок. Тревогу забили педагоги, когда школьница на пришла на линейку.

Мать девочки без тени сомнения заявила, что не знает, где ее дочь. В районе сразу развернулась масштабная поисковая операция. Девочку искали двое суток десятки людей – волонтеры, полиция, МЧС, СК и просто неравнодушные жители. В следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве. Поисковики днем и ночью прочесывали близлежащие леса и берега реки.

Пока шли поиски, расползались различные слухи о странном поведении в семье. В частности, соседи рассказали «КП-Липецк», что религиозные родители-староверы жили по особому укладу и не хотели отдавать ребенка в школу. При этом мать девочки сама учительница.

МАТЬ ПРОДОЛЖАЛА ВРАТЬ ПОКА ДОЧЬ ИСКАЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

Все это время мать, видя сколько сил и средств уходит на поиски, продолжала твердить, что дочь сама ушла из дома. Как раз в это время куда-то пропал отец ребенка, а мама отвечала, что он работает в Москве. Во всей этой истории многое не сходилось и женщину проверили на полиграфе.

Экспертиза показала, что мама знает, где ее дочь, более того, она сама отдала кому-то ребенка, но ребенок жив. К вечеру 3 сентября девочку нашли в подмосковном Щелково с отцом, обоих привезли в Елец и начали выяснять, что происходит.

Позже выяснилось, что все происходящее было заранее спланированной инсценировкой. Мать сама созналась, что ребенка не водили в школу из-за религиозных убеждений. Заявление о зачислении в 1 класс она подала только из-за требования органов опеки. Как раз перед школьной линейкой, женщина созвонилась с отцом девочки и обрисовала ситуацию. Тогда-то родители и составили план исчезновения дочки.

ДЕВОЧКА НАПИСАЛА ЗАПИСКУ ПОД ДИКТОВКУ

В ночь с 29 на 30 августа к женщине приехал некий отец Федор из религиозной общины, в которой состоит семья, и передал записку от мужа. Отметим, что телефонами и другими благами цивилизации семья пользовалась редко, по тем же религиозным соображениям. В записке был подробный план по «пропаже» дочки, которую планировали прятать у того же отца Федора.

Мать под диктовку заставила дочь написать записку, что та не хочет ходить в школу, что за ней приехал дядя с Аслан и увозит к папе в Москву – дядю и имя выдумали. Семья рассчитывала, что после такой записки местные власти от них отстанут. Ночью 30 августа за девочкой приехал отец Федор, остановился в 1.5 километрах от дома в безлюдном месте на краю поля, чтобы никто не видел. Мама привела туда дочку, ее увезли в Подмосковье, где в итоге и нашли.

РОДИТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ ПРОЙТИ ТЕСТ ДНК

Когда девочку нашли, выяснились не менее занимательные подробности. Оказалось, что такого ребенка по документам вообще не существует – нет ни свидетельства о рождении, ни медицинской карты, ни записи в загсе или роддоме. По словам отца, его жена родила дочку 13 января 2011 года. Роды проходили в доме у знакомых в деревне в Тверской области, поэтому записей нигде нет. Теперь еще предстоит сделать тест ДНК, чтобы установить отцовство и материнство.

А вот слухи об избиении девочки не подтвердились, экспертиза показала, что следов побоев и никаких травм нет. При этом сама девочка очень привязана к родителям и уходить от них категорически не хочет. Психологи посчитали, что изъятие ребенка из семьи может обернуться психологической травмой. В итоге девочку решили оставить с родителями. Только теперь за ними будут внимательно наблюдать сотрудники полиции.

ЗА ИНСЦЕНИРОВКУ РОДИТЕЛЕЙ НЕ НАКАЗАЛИ

Полиция и родители заказали нужные справки, чтобы у ребенка появилось свидетельство о рождении, мать оштрафовали на 2000 рублей, обязали сводить дочь на медосмотр и зачислить в школу. Дальнейшие действия органов будут зависеть от результата молекулярно-генетической экспертизы.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник прокурора области старший советник юстиции Татьяна Ткачева, прокуратура будет держать ситуацию на контроле. За бессмысленную поисковую операцию, которую инсценировала семья, родителей не наказали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Друзья пропавшей под Липецком девочки: «Маша хотела ходить в школу, но родители-староверы не пускали»

По словам знакомых, ребенка обучали дома, но писать так и не научили. Перед школой Мария знала только старославянский алфавит. Летом девочку все же зачислили в школу, на на свою первую в жизни школьную линейку она так и не попала (подробности)