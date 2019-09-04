2019-09-04T09:14:37+03:00
Общество

Пропавшую под Липецком 8-летнюю девочку нашли в Москве с отцом

Папа и дочь возвращаются в Липецкую область
Юлия КЛЮЕВА
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Пропавшую в Липецко области 8-летнюю девочку нашлиПропавшую в Липецко области 8-летнюю девочку нашлиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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Нашли 8-летнюю девочку, которая пропала в Липецкой области. Напомним, это случилось 2 сентября в селе Паниковец Елецкого района. Когда ребенок не пришел на школьную линейку, учителя заподозрили что-то неладное. Девочку искали волонтеры, полиция, МЧС, работали криминалисты СК. Даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Местные жители рассказали, что семья приехала из Белоруссии. Родители очень религиозные люди. По словам жителей села, девочку воспитывали в строгости и нередко били.

К счастью, девочку нашли. Как сообщили в эту среду, 4 сентября, в ЛООО "Поиск пропавших детей", она жива. Девочка находилась с отцом в Москве.

- Сотрудники полиции осуществили меропрития по установлению местонахождения ребенка совместно с управлением УМВД России. В настоящий момент ребенок вместе с отцом направляются в Липецкую область, - рассказала и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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