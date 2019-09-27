В Липецке будут судить экс-директора Нижнего парка за получение взяток

Следственный отдел Октябрьского округа Липецка СКР по Липецкой области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Нижнего парка Виталия Лаюрова. Его обвиняют в совершении коррупционных преступлений.

По данным следствия, Лаюров, занимая пост директора парка, в январе 2019 года получил от предпринимателя взятку. За это они подписали договор по изготовлению и поставке тюбинговой горки. Также следствие считает, что мужчина получал от бизнесенов не только финансовую поддержку. Например, предпринимательница согласилась отремонтировать его автомобиль, за что ей разрешили установить торговый объект на территории парка. Да еще и по заниженной аренде. Еще один эпизод - владелец аттракционов простил экс-директору долг в 50 тыс. рублей. За это предпринимателю продлили сроки аренды, а также снизили ее стоимость. Так, Лаюров получил в качестве незаконного денежного вознаграждения 115 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1,2 ст.290 УК РФ "Получение взятки лично и через посредника в виде денег и незаконного оказания услуги имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателя, которые входят в служебные полномочия должностного лица". Обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела направили для утверждения обвинительного заключения и в суд.

Виталию Лаюрову грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права до 5 лет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.