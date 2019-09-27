2019-09-27T09:58:44+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить экс-директора Нижнего парка за получение взяток

По данным следствия, мужчина незаконно обогатился на 115 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Бывшего директора Нижнего парка обвиняют в получении взятокБывшего директора Нижнего парка обвиняют в получении взятокФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Следственный отдел Октябрьского округа Липецка СКР по Липецкой области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Нижнего парка Виталия Лаюрова. Его обвиняют в совершении коррупционных преступлений.

По данным следствия, Лаюров, занимая пост директора парка, в январе 2019 года получил от предпринимателя взятку. За это они подписали договор по изготовлению и поставке тюбинговой горки. Также следствие считает, что мужчина получал от бизнесенов не только финансовую поддержку. Например, предпринимательница согласилась отремонтировать его автомобиль, за что ей разрешили установить торговый объект на территории парка. Да еще и по заниженной аренде. Еще один эпизод - владелец аттракционов простил экс-директору долг в 50 тыс. рублей. За это предпринимателю продлили сроки аренды, а также снизили ее стоимость. Так, Лаюров получил в качестве незаконного денежного вознаграждения 115 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1,2 ст.290 УК РФ "Получение взятки лично и через посредника в виде денег и незаконного оказания услуги имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателя, которые входят в служебные полномочия должностного лица". Обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела направили для утверждения обвинительного заключения и в суд.

Виталию Лаюрову грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права до 5 лет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке "Хендай" пролетел на красный в районе Быханова сада
Памятник трактору в районе ЛТЗ покрасят в синий цвет
Под Липецком столкнулись 2 большегруза и "Рено": есть пострадавшие
В субботу в Липецке из-за эстафеты встанут автобусы
Мотоциклист, попавший в ДТП со стрельбой в Липецке, скончался в больнице
Липецкие парламентарии обсудили развитие внутреннего туризма и профилактику девиантного поведения у детей
Улицу Пожарского в Липецке исключили из нацпроекта по ремонту дорог
В Липецке 14-летний школьник попался на краже в магазине
В пятницу 15 улиц Липецка останутся без света, 7 - без холодной воды
В пятницу в Липецке до +15 градусов и дожди
В Липецке начался суд над мужчиной, с чьего балкона упала ледяная глыба, убившая пенсионерку
В пятницу в Липецке изменятся маршруты автобусов №33 и №325
Депутаты утвердили первого заместителя губернатора Липецкой области
В Липецке вооруженный разбойник в маске запер продавцов супермаркета в подсобке
Свалка, которую просят закрыть жители Сырского Рудника, останется
Группа НЛМК поставила 5 млн тонн стали для производства труб большого диаметра
В среду в Липецке массово исчезали машины
Осталось 3 дня до полного начала отопительного сезона в Липецке
В ДТП со стрельбой в Липецке пострадали водитель и пассажир мотоцикла
В Липецке полиция спасла мужчину от буйной жены с ножом
В Липецке сняли с постамента памятник трактору в районе ЛТЗ
На НЛМК впервые соревновались водители самосвалов БелАЗ
В Липецке взрослый мужчина украл у ребенка телефон
Игорь Артамонов: «Нарушителей правил парковки будем жестко наказывать»
На трассе «Дон» под Липецком ВАЗ въехал в столб – водитель погиб
В четверг в Липецке 11 улиц останутся без света, 31 - без воды
В четверг в Липецке туман, а ночью до 4 градусов мороза
В четверг в Липецке изменятся схемы движения автобусов в районе ЛТЗ