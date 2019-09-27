Как идентифицируют людей в липецкой лаборатории ДНК-анализа

В начале 2017 года открылась лаборатория ДНК-анализа экспертно-криминалистического центра УМВД России по Липецкой области, что значительно повлияло на раскрытие преступлений. Благодаря новейшим методам и опытным экспертам за два года удалось раскрыть десятки тяжких и особо тяжких преступлений и доказать причастность подозреваемых к убийствам и изнасилованиям 10-15 летней давности.

Начальник ЭКЦ УМВД России по Липецкой области Алексей ВологдинФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сейчас работает лаборатория ДНК и какие методы применяются при раскрытии преступлений, рассказал начальник ЭКЦ УМВД России по Липецкой области Алексей Вологдин.

– По каким образцам можно идентифицировать человека?

– Объектами судебно-генетической экспертизы являются кровь, сперма, слюна и эпителиальные клетки, а также кости. Для исследования достаточно минимальное количество биологического материала, можно даже исследовать микроследы и образцы с сильно разрушенной ДНК. Это может быть один волос, фрагмент обгоревшей кости, пот и даже перхоть. Анализ проводится быстро, что позволяет в 2-3 раза сократить сроки исследования.

– В каких случаях не обойтись без ДНК-анализа?

– Экспертизы на основе метода ДНК-анализа проводятся при раскрытии и расследовании различных преступлений, но в первую очередь серийных, убийств, половых преступлений, в случаях различных катастроф, когда нужно идентифицировать фрагменты тел, а также чтобы определить половую принадлежность и тем самым сузить круга поиска. В некоторых странах есть национальная база данных. Например, в Великобритании до 60% преступлений раскрывают с помощью ДНК-анализа и базы данных ДНК, в которой 6,2 млн. генотипов. В России также есть федеральная база данных геномной информации (ФБДГИ).

Липецкая полицейская лаборатория ДНКФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– Как людей заносят в базу ДНК?

– В обязательном порядке образцы берут у осужденных за тяжкие и особо тяжкие, а также за половые преступления. Также в базе есть данные от неустановленных лиц, которые изъяли с мест преступлений, и образцы от неопознанных трупов. Добровольно геномную регистрацию можно пройти в государственных учреждениях судебно-медицинской экспертизы. Добровольная геномная регистрация граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, проводится с их письменного заявления и на платной основе.

– Какие возможности у липецкой полицейской лаборатории ДНК?

– Она оснащена современным оборудованием и специализированными программными продуктами. В лаборатории работают опытные подготовленные сотрудники. За два года в лаборатории удалось подтвердить причастность 74 лиц к преступлениям на территории области и сопредельных регионов. Также удалось раскрыть ряд особо тяжких и тяжких преступлений прошлых лет, даже тех, после совершения которых прошло более 15 лет.

– Какие громкие преступления раскрыли при участии липецкой лаборатории?

– Например, в Грязях в 2003 году убили двух женщин. На месте нашли биологические следы, которые хранились все эти годы, и когда открылась лаборатория, подозреваемого удалось идентифицировать. В том же году в Липецке изнасиловали и ограбили 20-летнюю девушку. Тогда у потерпевшей взяли одежду, в которой она была в момент преступления. Спустя 10 лет, в 2013 году, с образцов на одежде выделили генотип мужского пола и в декабре 2018 года, после дополнительного ДНК-анализа удалось установить личность нападавшего.

Липецкая полицейская лаборатория ДНКФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Есть недавний пример – громкий случай с тремя женщинами, которые подверглись насильственным действиям в августе-сентябре 2018 года. Материалы поступили с СУ СК по Липецкой области. Эксперты отделения ДНК установили, что биологические следы по трем жертвам принадлежат одному и тому же мужчине. Профиль внесли в ФБДГИ. После сотрудники уголовного розыска собрали более 100 буккальных образцов людей, которые могли быть причастны к изнасилованиям. При проверке один из этих образцов совпал со всеми биологическими следами найденными на женщинах.

– Были случаи, когда преступник оказывался в базе ДНК?

– Да, в декабре 2017 года цыганка обманула пенсионера и украла около 80 000 рублей. Когда женщина убегала, мужчина успел сорвать с нее сапог, она убежала в одном сапоге. По оставшейся обуви в лаборатории установили генотип женщины и проверили по ФБДГИ. Выяснилось, что у женщины была судимость, кроме того за ней числились еще два нераскрытых преступления в Нижегородской области. В итоге там ее задержали и осудили.

Это лишь малая часть примеров того, как эксперты липецкой лаборатории помогают раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления. Возможности у лаборатории огромные, в ней могут идентифицировать человека даже по микроскопическим потожировым частичкам, которые остаются почти на любой поверхности. И даже в тех случаях, когда другие анализы провести невозможно.

Липецкая полицейская лаборатория ДНКФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

– В современном мире без ДНК-анализа и идентификации человека сложно представить себе расследование особо тяжких и тяжких преступлений, – подвел итог Алексей Вологдин. – Поскольку именно идентификация по генам является самым передовым и точным методом при раскрытии и расследовании преступлений.