2019-08-07T16:50:01+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить серийного насильника из Казахстана

41-летний маньяк изнасиловал на улице трех женщин
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Рецидивист все отрицаетРецидивист все отрицаетФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области расследовали дело о серийном маньяке, который насиловал женщин на улицах города осенью прошлого года. Напомним, слухи о маньяке начали расползаться в конце прошлого лета. Причем обрастали все новыми страшными фактами, которые в последствии опроверг СК.

Да, все было не так, как писали «анонимы», но маньяк все же был. Его жертвами стали три женщины. По данным следствия, 41-летний уроженец Казахстана нападал на женщин в августе и сентябре 2018 года. Жертв выслеживал в разных районах Липецка. Улучив момент, негодяй хватал женщин в безлюдном месте, угрозами заставлял раздеться, а затем насиловал и совершал другие действия сексуального характера. Надругавшись на жертвой, извращенец быстро сбегал.

Выследить извращенца удалось благодаря генетической экспертизе. Среди большого круга подозреваемых как раз и был тот маньяк, чья ДНК совпала с образцами на жертвах. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, задержанный не признал вину, но доказательств собрали достаточно.

Известно, что маньяка раннее уже судили за кражи и тяжкий вред здоровью. Теперь по 131 и 132 статья УК ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области проверили готовность школ к учебному году
Липчанам запретили ходить в лес 3 недели
Трое липчан избили подростка в парке Победы
В Липецке с понедельника у автобуса №33а изменится маршрут
В Липецке не все водители пропускают пожарные машины
Участковые Липецка хотели развести мужчину на деньги из-за ДТП
Под Липецком женщина украла бензопилу и бензотриммер
Центр Липецка встал из-за массового ДТП на Петровском спуске
МЧС предупреждает липчан о грозе
В Липецке автоледи сбила 7-летнюю девочку
Директора "Свободного Сокола" выпустили под залог в 3 млн рублей
В выходные в Липецке перекроют часть улицы Папина
В субботу из-за митинга в Липецке запретят продавать алкоголь
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»
В Липецке на улице Циолковского с рельсов сошел новый трамвай
В Липецке на улице Ильича перевернулся автомобиль
В пятницу в Липецке до +31 градуса, местами дожди
Прокурор требует снести забор на пляже базы отдыха под Липецком
Под Липецком в ДТП с иномаркой и "ПАЗом" пострадал 3-летний малыш
Утром под Липецком сгорел частный дом
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
В соцсетях появилось видео страшной аварии, в которой погиб дорожник
Министр науки и высшего образования РФ встретился с участниками форума «Область будущего»
Под Липецком вор влез в квартиру через форточку и украл банковские карты
За сутки в Липецке сбили 2 пешеходов
Липецкую область посетил министр науки и высшего образования РФ
МЧС предупреждает: днем в Липецке до +35 градусов и выше
В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет