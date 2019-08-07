В Липецке будут судить серийного насильника из Казахстана

7 Авг. 16:40 2019-08-07T16:50:01+03:00

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В Липецкой области расследовали дело о серийном маньяке, который насиловал женщин на улицах города осенью прошлого года. Напомним, слухи о маньяке начали расползаться в конце прошлого лета. Причем обрастали все новыми страшными фактами, которые в последствии опроверг СК.

Да, все было не так, как писали «анонимы», но маньяк все же был. Его жертвами стали три женщины. По данным следствия, 41-летний уроженец Казахстана нападал на женщин в августе и сентябре 2018 года. Жертв выслеживал в разных районах Липецка. Улучив момент, негодяй хватал женщин в безлюдном месте, угрозами заставлял раздеться, а затем насиловал и совершал другие действия сексуального характера. Надругавшись на жертвой, извращенец быстро сбегал.

Выследить извращенца удалось благодаря генетической экспертизе. Среди большого круга подозреваемых как раз и был тот маньяк, чья ДНК совпала с образцами на жертвах. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, задержанный не признал вину, но доказательств собрали достаточно.

Известно, что маньяка раннее уже судили за кражи и тяжкий вред здоровью. Теперь по 131 и 132 статья УК ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU